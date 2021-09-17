房協延續轄下合資格商戶租金寬免　為期半年最高減75%

新冠肺炎疫情重挫經濟，商戶和基層市民大受影響。香港房屋協會早前推出租金寬減措施，原於本月30日到期，不過為持續對商戶作出支援，房協決定延續租金寬減措施，向轄下近400個合資格商戶提供上限為75%的租金寬減，為期6個月，由今年10月1日持續至明年3月31日。

是次租金寬減措施將為合資格商戶首先提供50%的租金優惠，如商戶的銷售額比去年同期下跌逾50%，商戶可向房協提供財務證明，並獲得按其下跌的百分比相應的額外租金寬減，最高上限為75%。此外，如合資格商戶因政府防疫措施而被指令於上述期間停業，亦可向房協申請停業期間的全額租金減免。

房協行政總裁陳欽勉表示，房協早前曾推出2,000萬港元的消費推廣活動，以鼓勵市民接種疫苗和推動社區消費。為持續對商戶作出合適支援，將會再度為合資格商戶提供租金寬減，期望有助商戶繼續服務居民。

房協將預留1億港元為是次租金寬減措施，而自2019年10月起，房協已為轄下商戶推出多輪租金寬減，連同今次措施，料將合共減少超過6億港元租金收入。