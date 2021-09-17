私人檢控梁家榮被拒　「空姐牛肉飯」東主上訴

「空姐牛肉飯」女東主郭德英指控前廣播處長梁家榮監管香港電台節目不力，向法庭申請私人傳票檢控梁，控告他5項公職人員行為失當罪。惟裁判官拒絕發出傳票，並駁回郭的覆核要求，郭遂向高院原訟庭提出上訴。原訟庭法官認為案件涉及重大法律議題，將案轉交上訴庭處理。上訴庭今天（17日）開庭審理這宗上訴，就裁判官應採用甚麼標準審批私人檢控傳票展開討論。法官潘兆初、潘敏琦及李運騰聽罷陳詞後，決定另擇日子宣判結果。

上訴人郭德英今沒有律師代表，法庭則安排大律師作為「法庭之友」，就法律觀點向法庭予中立意見。「法庭之友」與律政司代表均認為，本案沒有證據證明梁家榮有犯罪意圖，原審裁斷沒有出錯，而私人檢控制度本身屬於合憲。他們亦同意，若申請人不服裁決，應提出司法覆核，而不是以上訴方式處理。惟雙方就裁判官應以案中有否表面證供，抑或有合理定罪機會來判斷是否批出傳票這點上存在分歧。

律政司一方認為，裁判官應採用較高標準，即私人檢控傳票是否合理定罪機會審批傳票。律政司代表解釋指，部分申請人會因不同原因「諗都唔諗」便提出私人檢控，加上法庭決定是否批出申請時，所有證據都未被挑戰，供詞或誇大失實，若法庭以較低門檻審視，或會令無辜的被告被帶上法庭，損害潛在被告人利益。

不過，「法庭之友」大律師就認為，法庭起初所掌握的證據有限，難以判斷是否有合理定罪機會。法官亦指要法庭在初步檢視證據時，便作出較高門檻的裁斷，是強人所難，擔心出現未審先判的情況。事實上，即使法庭批出傳票，律政司亦有權介入並要求撤銷，達到把關的效果。

郭德英最後陳詞時指，自己只是見到不公義的事，想改變社會才提出檢控。她又提到許智峯提私人檢控很快便獲批，質疑當日審視她的案件時，用上了較高門檻，目的是保護被告，感覺不公。法官這時打斷她的發言，指發言與案無關，郭於是表示沒有補充陳詞。