紅磡邨現嚴重鼠患　7米奇簷篷「任我行」　房署食環互推扮盲

本港長年受鼠患困擾，每年花數億港元公帑滅鼠的食物環境衞生署卻失職無能，老鼠光天化日下肆無忌憚在各區橫行覓食的駭人景象隨處可見，今次「受害者」更是有逾千人居住的公共屋邨，有居住在紅磡邨紅日樓的居民拍下「鼠輩橫行」情況，多隻頑鼠於一個堆滿雜物的單位外牆簷篷上「排隊」爬行，隨後循牆身管道遁去，場面令人側目！

紅磡邨位於九龍大環山，共5座樓宇分為兩期。今次涉事的紅日樓屬於第二期，於2011年入伙。有網民昨日(16日)於社交平台專頁上載相關相片，只見紅日樓有一個單位的外牆，至少有7隻有大有小的老鼠「排排企」準備覓路遁走，它們疑由該單位爬出；而該單位內的雜物多得堆滿窗戶，估計內部衞生狀況欠佳。

不少網民對此感到嘩然，有人戲稱涉事單位為「鼠界party room」，另有人留言指此乃冰山一角，相信「日光日白都咁多隻，夜晚巡遊肯定仲震撼」，又指「間屋太污糟，逼到d老鼠想跳樓」。另有疑為該邨的街坊指不時見到老鼠於該單位「出出入入」，形容是「一家大細去做節」，又認為屋主是個「麻煩人」，已通知房屋署跟進。