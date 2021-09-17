涉19宗網購騙案呃13萬元　32歲男子被捕

去年10月3日至今年8月8日期間，本港發生19宗網上購物騙案，犯罪手法如出一轍。騙徒先從社交媒體尋覓他人放售的平板電腦、手機或遊戲機等高價貨品，再相約受害人當面交易。雙方碰面時，騙徒會以手機出示截圖，聲稱已用支票或網上支付平台轉帳，讓對方信以為真交出貨物，然後逃之夭夭，受害人往往數日後才發現未有收款，懷疑受騙。

案件發生在港九新界，當中東九龍佔5宗、西九龍4宗、港島區8宗、新界南和新界北各1宗，15男4女(18至54歲)受害人包括家庭主婦、在職人士及學生，損失財物金額由500至17,680港元不等，總值約13萬港元。東九龍總區重案組留意騙案趨勢，跟進調查後鎖定賊人身份和出沒地點，今晨(17日)在灣仔區拘捕一名姓陳(32歲)男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，並檢取其手機作調查之用。警方的行動仍然持續，務求將在逃黨羽一網打盡。

總區重案組總督察莫子威表示，相信市民對網上騙案並不陌生，今年前半年發生30,871宗刑事案件，當中8,699宗與詐騙有關，比例上約為10宗佔3宗，而每10宗詐騙案便有3宗牽涉網上購物。

莫指出，騙徒永遠「橋唔怕舊，最緊要受」，雖然市民可能早以知悉相關技倆，卻容易掉以輕心，不相信騙案發生在自己身上。他建議市民如果需要網上購物，應盡量使用現金交收，若涉及金額太大，買賣雙方則可相約使用自動櫃員機，以戶口過戶口方式交易，確保不會受騙。