中秋訂座率達9成　D類食肆增加　餐飲業料生意升1倍

中秋將至，隨着新冠肺炎疫情緩和，中秋餐飲市道亦向好。餐飲業界表示，中秋節訂位情況理想，目前已有8至9成訂座率，不少食肆爲求接待更多客人，已由B類食肆轉型為每枱最多6人的C類食肆，以及每枱最多12人的D類食肆，預料中秋訂座率未來數天會再進一步提升，整體生意有望較去年多一倍。

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，每枱可接待最多6至12人的C類食肆及D類食肆，近日明顯增加，由半個月至1個月前約千多間，增至現時約有3千間食肆。隨着飲食業從業員整體疫苗接種率達7成，也有更多食肆由B類轉為C類。由於堂食時間可至午夜12時，亦可坐6人一枱，大部分食肆轉C類後，生意有15%至20%增長，部分甚至增長30%。

受電子消費券帶動，市民消費氣氛明顯改善，中秋節訂位已達8至9成，他估計中秋節當日，飲食業生意額可回復至疫情及社會事件前、即2018年的9成，估計整體有3.6億港元生意額。多日沒有本地確診，疫情已受控，他期望政府可放寬營運限制，建議C類食肆營業時間不設限，D類食肆整體人數亦不設限，以便舉行大型宴會。

餐務管理協會會長楊位醒亦稱，由於政府將D類食肆的門檻降低至3分2賓客接種疫苗，另外3分1賓客掃描安心出行，現時許多酒樓都轉做D類食肆，能夠接待更多宴會客人，目前中式酒樓中秋訂座已達7成，晚市最旺，料可翻兩轉枱。他預計今年中秋整體生意有望較去年上升一倍。