2男女分別抵英美後確診　半山列堤頓道7號及青衣灝景灣9座列強檢

新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布，本港今日(17日)新增3宗輸入病例，患者分別自卡塔爾、德國及阿聯酋抵港，均已接種新冠疫苗。本地個案方面，由於無錄得源頭不明個案，衞生防護中心將不召開疫情記者會。截至現時，本港累計確診個案12,153宗。

今增輸入個案當中，涉及一名53歲男病人(個案編號12158)，居於半山區譽皇居，8月31日乘搭航班EK385離開香港前往印度。他曾於8月30日在香港進行檢測，結果未有染疫；及後乘搭航班EK384於9月13日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果亦未有染疫，其後於9月15日抽取的樣本結果驗出病毒並帶有L452R變異株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

病人沒有出現病徵。他4月8日及4月30日於香港接種兩劑復必泰疫苗，他在尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場1506A室工作，最後上班日期為8月27日。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和工作的地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

另外，中心正調查2宗外地確診個案。第一宗個案涉及一名36歲男病人，居於半山區列堤頓道7號，他於8月19日乘搭航班CX892離開香港前往美國。他曾於同日在香港進行檢測，結果未有染疫。病人8月29日在美國出現病徵，同日抽取的樣本結果驗出病毒。他於9月7日取得核酸檢測無染疫結果證明後，乘搭航班CX851於9月11日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果未有染疫，其後於9月14日抽取的樣本結果驗出病毒，並帶有L452R變異株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

病人3月23日及4月13日於香港接種兩劑復必泰疫苗。他在中環荷李活道32號建業榮基中心18樓工作，最後上班日期為8月19日。中心將此個案列為外地確診復陽個案。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和工作的地點會納入強制檢測公告。

第2宗個案涉及一名16歲女病人，居於青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座，她於9月6日乘搭航班CX251離開香港前往英國。她曾於9月4日在香港進行檢測，結果未染疫，其後於9月9日在英國抽取的樣本結果驗出病毒。病人沒有出現病徵，她7月19日及8月9日於香港接種兩劑由內地與德國合研復必泰疫苗。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。