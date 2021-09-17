壹傳媒股份被凍結　黎智英申行使投票權被拒

涉嫌違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英，因前年3宗未經批准集結案罪成，正在赤柱監獄服刑。他就保安局凍結他所持有的壹傳媒71%股份，於今年7月入稟高院，要求法庭頒令他可行使該些股份的投票權。保安局反對黎的申請，稱他有可能透過行使投票權，指使壹傳媒董事作出危害國家安全的行為。法官陳健強今天（17日）裁定在《港區國安法下》，凍結財產包括禁止行使股票投票權。案件無限期押後，黎如要行使投票權將壹傳媒清盤，則可再提出申請。

黎智英的律師指，根據政府有關訂立《港區國安法》的新聞稿，禁止處理資產的條文是參照《聯合國（反恐怖主義措施）條例》中有關凍結恐怖分子財產的條例而訂立，但該條法例處理的財產只包括5個範疇，即收受或取得該財產、隱藏或掩飾該財產、處置或轉換該財產、把該些財產運入特區或調離特區、或運用該財產借款或將之用作抵押，而《港區國安法》條文亦沒有就處理財產作進一步解釋，因此行使投票權不應包括在處理財產的範圍內。黎現在要求行使的投票權，只是集中於使壹傳媒可順利清盤，以及如有新董事加入，可以投票決定是否讓其加入。

保安局回應指，雖然《港區國安法》條文沒有列明處理財產的具體意思，但是不難想像，黎可透過行使投票權，指使他人操控公司，並可向其他有計劃危害國家安全的人士作出財政支援，投票權亦應包括在禁止處理的資產之中。此外，黎現在要求修改有關行使投票權的範疇，這與最初黎的入稟時所要求的完全不同，法庭的適當做法應是裁定黎敗訴，然後讓黎再次入稟，申請准許黎在公司清盤一事行使投票權。