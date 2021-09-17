舊校舍長期空置　議員憂不法之徒放置武器

立法會工務小組委員會今日(17日)通過在觀塘安達臣道發展區，以及在沙田火炭坳背灣街各興建1所小學作重置校舍安排，各涉及逾3億港元，將交由財務委員會再討論。議員關注舊校舍長期空置，促請各部門完善統籌，善用空置用地，例如用以興建過渡房屋。

議員柯創盛指出同區在觀塘道有一所校舍丟空多年，認為該處位置非常良好，不應「霸咁耐」。他指出，現時社會資源緊張，有條件的話應用以興建房屋，若然不適合則可交由其他政策局作社會服務用途。他指出不應長期丟空校舍，予人在黑暴期間放置武器、放炸彈。工程界議員盧偉國同意即使教育局已交由其他政策局負責管理用地，但市民見到空置的是學校，都會認為是由教育局負責，指出局方「呢隻死貓冇得唔食」。

教育局副局長蔡若蓮回應指，在觀塘安達臣道興建新校舍是為重置香港道教聯合會雲泉學校，位於九龍牛頭角上邨的舊校舍只有1,800平方米，相信不適合作其他中小學教育用途，會按中央調配機制，通知規劃署作其他合適的長遠用途。至於位於觀塘道的舊校舍，局方曾考慮提供予另一間小學作重置安排，但發覺並不理想，現時會交由中央調配機制處理。

至於議員陸頌雄提出教育局可研究容許校巴在新校舍停泊，因應觀塘區人口密集，亦可研究開放校內運動設施予公眾使用。蔡若蓮指出，校舍內會有3個大巴泊車位，而學校亦有考慮與社區共融的元素，計劃在不影響校內運作時，開放運動設施、兒童藝術館及家長教育中心。

另外，議員張宇人提及即使現時學生人數下跌，但若然有良好的辦學團體，教育局不妨容許他們興建學校。相反，他指留意到有學校「愈做愈曳」，局方不應因教師工會囉囉唆唆，而容許學校一直縮班，應該殺校「叫佢收工」，不要「阻住地球轉」、浪費納稅人金錢。