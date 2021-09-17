新一期特快公屋今起揀樓　為安樂窩市民無懼凶宅

房署今起邀請家庭申請者分批到揀樓中心揀選心水單位。

本港安樂窩一屋難求，連凶宅也有人要！新一期「特快公屋編配計劃」今日(17日)起開始揀樓，首批揀樓人士為2人或以上家庭申請者，第2批則為單身申請者，而在房署新一期特快公屋編配計劃中，共提供逾1,400個可供揀選單位，其中包括8個凶宅。今天到場揀樓人士似乎為了安樂窩亦無懼凶宅。

房署今起首先邀請家庭申請者，他們將分批到位於樂富的房委會客務中心揀選心水單位，有苦候公屋多年人士終於成功上樓；亦有申請人空手而回，但似乎揀樓人士並未被凶宅嚇怕。

當中8個曾發生兇殺案的單位，包括石硤尾南山邨南樂樓11樓單位、慈雲山慈正邨正安樓5樓、沙田沙角邨綠鷺樓單位，以及每年都上榜的屯門友愛邨愛暉樓12樓單位等，部分凶宅有長達1年的減半租優惠。

本年度特快公屋編配計劃共錄得約6.08萬宗申請，當中單身申請者佔逾半，約有3.19萬宗申請；至於2人或以上家庭申請則有約2.89萬宗。首批供2人或以上家庭揀選的單位共約1,410個，其中1,394個是獨立單位，長者單位則約16個。