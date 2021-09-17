政府擬建東區行人板道　議員憂造價及環境問題

政府打算將維港兩岸現時長達24公里的海濱長廊，於2028年延伸至34公里，計劃包括於東區走廊行車天橋下興建行人板道。立法會工務小組委員會今日(17日)通過相關安排，將交由財委會再討論。有議員對行人板道的造價及附近水質問題表示關注，並希望個體戶能在擬建的行人板道上開小食店，為當地注入活力。

議員何君堯稱，擬建的行人板道實際上是在東區走廊下方興建，共2.2公里長，闊度只有10米，形容板道僅能讓「十個沈殿霞」通過，由於工程毋須額外興建橋墩或涉及複雜工程，較諸政府公立學校及公務員學院造價，何認為行人板道造價遠超上述工程項目，質疑計劃不應花費逾16億港元。

議員張宇人指擬建行人板道寬道僅有10米，要求當局擴寬板道至15米，板道方可有足夠空間讓個體戶經營小食店，製造就業機會之餘，附近的行人也會得益。

議員梁美芬指紅磡海濱長廊一帶水質欠佳，居民多次投訴海水惡臭，質問當局在工程規劃前有否與相關部門研究計劃所帶來的環境影響。梁又詢問當局有否考慮在板道上鋪設單車徑，以照顧不同市民需要。

發展局副秘書長丘卓恒回應稱，由於擬建行人板道不需額外建造橋墩，項目每平方米造價為6萬港元，其造價相較其他政府橋樑工程很便宜。他又指出現時板道最窄的地方為10米，最寬的地方有20米。丘透露板道上會有飲水機等休憩設施，板道的承辦商未來也會考慮引入小食店。丘亦提及板道分為4米寬的靜態和6米寬的動態區域，全條板道範圍均有單車徑。

土木工程拓展署南拓展處處長陳福耀指水質問題多是出水口問題，例如非法排污可能會導致附近海水變臭，他又強調水質變差與工程無關，並承諾屆時會加強執法。