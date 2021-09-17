議員被港大醫科生不客氣對待　仍支持擴建醫學院

為增加醫生和護士人手，政府大幅增加由大學教育資助委員會資助的醫科和護理科學生培訓學額，香港大學因應要在醫學院增設1座新的教學大樓。立法會工務小組委員會今日(17日)通過5,600萬港元的有關顧問研究費用，港大初步預計工程涉及逾30億港元，並會於2027年第1季完工。有議員指出早前因支持政府免試輸入海外醫生的方案，被很多港大醫科畢業生「恐嚇」，不過無阻他支持擴建港大醫學院。

議員張宇人指出，近期有很多港大畢業生對他言語上不客氣，指聽不清楚的話以為是恐嚇，包括「叫佢唔好病，驚到時冇醫生醫佢」。不過，張直言「未驚過」，亦不會把「兩碟餸炒埋一碟」，同樣支持今次工程項目。

議員何君堯則關注未來校方與政府的工程支出比例，問及會否「政府出豉油、港大出雞」，共同承擔金額。港大校方則指，「呢個餸唔係我哋叫」，而是政府要增加收生，所以經費來源在於政府資助。校方又強調，一直有自資優化校內設施，相信是多間院校之中出資最多，甚至多於數間院校加起的金額，包括因應醫學院增加收生，已自資興建約5億港元的行政大樓，坦言目前籌集資金的壓力非常大。

另外，委員會主席謝偉銓指接獲意見書，質疑地盤位於綠化帶，對環境產生負面影響。港大校方回應指，校園內沒有地方再作發展，只能在鄰近區域擴展，已考慮可令醫學院通往瑪麗醫院作全面整合，相信對香港大部分市民都有策略性意義，亦接獲大量市民反映支持項目。

謝又指，今次是工務小組委員會在本立法會年度第23次會議，亦是最後一次會議，委員會在本立法年度召開近44小時的會議，感謝各委員積極參與，亦多謝政府代表出席，特別是秘書處全力支持及協助。