男子美國染疫返港證二次確診　半山列堤頓道7號列強檢

本港新冠疫情連續31日零本地感染，但不時出現「復陽」及外地確診個案。衞生防護中心今日(17日)公布，正調查2宗外地確診個案，涉及1名36歲男子在港檢測無染疫，惟飛抵美國後中招，及後卻取得無染疫證明並返港，檢疫期間揭再度確診。另1宗病例則涉及1名16歲女子，在港檢測同樣無中招，但抵英國後才被證實染疫。

該名36歲男病人，在港居於半山區列堤頓道7號，他於8月19日乘搭航班CX892離開香港前往美國。他曾於同日在香港進行檢測，結果未有染疫。病人8月29日在美國出現病徵，同日抽取的樣本結果驗出病毒。他於上周二(7日)取得核酸檢測無染疫結果證明後，乘搭航班CX851於上周六(11日)返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果未有染疫，其後於本周二(14日)抽取的樣本結果驗出病毒，並帶有L452R變異株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

該患者分別在3月23日及4月13日，於香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰疫苗。他在中環荷李活道32號建業榮基中心18樓工作，最後上班日期為8月19日。中心將此個案列為外地確診復陽個案。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和工作的地點會納入強制檢測公告。

至於在英國被證實確診的16歲女病人，在香港居於青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座，她於上周一(6日)乘搭航班CX251離開香港前往英國。她曾於本月4日在香港進行檢測，結果未染疫，其後於上周四(9日)在英國抽取的樣本結果驗出病毒。病人沒有出現病徵，她分別在7月19日及8月9日，於香港接種2劑復必泰疫苗。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。

另外，將軍澳日出康城2A期-領都2座、土瓜灣浙江街22號同順興大廈，被納入強檢名單，相關指明人士須於明日(18日)進行病毒檢測。