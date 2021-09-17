咖啡店員涉中環非法集結　官指不排除路過判無罪

前年11月11日「大三罷」期間，中環有人在午膳時間發起「快閃」示威，當時一名星巴克咖啡店員工被捕。他否認參與非法集結罪，昨日（16日）起於東區裁判法院受審，至今天（17日）被判罪名不成立。裁判官黃雅茵指，當時被告身穿衣着的顏色與特徵，與警員的供詞有出入。加上被告的上司證明當日被告在中環的分店上班，故不能排除被告是下班途經示威現場。

28歲被告歐悅衡，被控一項參與非法集結罪，控罪指他於2019年11月11日，在中環德輔道中與畢打街交界，與其他不知名人士參與非法集結。控方證供指當日中午12點半，約500名示威者在上址集結堵路。期間被告身穿黑衫、黑褲及黑鞋，並戴黑色口罩，不停叫囂及指罵警員。警員在警告無效後，上前拘捕被告。

裁判官今天裁決時指出，警員作供時曾表示如果被告有特別打扮，他們會記錄在記事冊上，惟他們在口供及庭上作供時，均只說被告是穿黑衣黑褲。事實上當時被告身穿白色、印有橙黃色「熊公仔」圖案的上衣，外搭黑色恤衫外衣，有明顯衣着特徵，故難以肯定疑犯是否被告。而且被告的上司交出工作證明，證實當日被告曾在中環的分店上班，因為分店要提早打烊，被告在中午時下班，故不能排除被告是下班途經示威現場。