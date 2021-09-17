漁護署推避孕計劃向野鴿餵含藥飼料　冀野鳥節育減滋擾問題

野鴿是市區常見的雀鳥，由於人為餵飼令大量野鴿聚集，衍生各種社區衞生等問題。為長遠改善野鴿滋擾，漁農自然護理署今日(17日)分別於中西區、九龍城區和西貢區3個野鴿聚集點，展開為期2年的野鴿避孕藥試驗計劃，試行向野鴿餵飼塗上避孕藥的飼料以控制野鴿的繁殖。

漁護署已聘請香港城市大學為顧問，收集、研究和評估相關數據。署方會根據其成效和實際情況決定是否繼續有關計劃，及在其他野鴿聚集點推行有關計劃，並會適時向外公布計劃進展。

野鴿避孕藥試驗計劃港鐵堅尼地城站A出口、馬頭圍道/馬坑涌道休憩花園及港鐵坑口站A出口的野鴿聚集點進行，旨在評估餵飼野鴿進食避孕藥對減少野鴿滋擾的成效。託服務承辦商會每日一次於特定時間以塗上避孕藥的飼料餵飼野鴿。有關人員會穿着印有「漁護署合約承辦商」的反光背心，並於餵飼點放置告示牌，提醒市民正在進行計劃；並會監察整個餵飼過程，避免其他動物食用含有避孕藥的飼料，亦會將剩餘飼料清理乾淨。

署方重申，計劃採用的飼料為塗上避孕藥的天然粟米粒，該避孕藥的有效成分為「尼卡巴嗪」(Nicarbazin)。外國研究顯示，服食該避孕藥並不會對野鴿在內的雀鳥產生明顯的副作用，而雀鳥在停止服食有關藥物後，其生育能力將會恢復。根據世界衞生組織研究，人類大量服用該藥物才可能會對健康構成危險，正確使用相關藥物是安全的。此外，「尼卡巴嗪」會在自然環境中分解，對環境影響甚微。