迷你倉大火死因研訊　入口指揮官稱傍晚發現同袍失蹤

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（17日）繼續在死因裁判法庭進行。曾在火災發生首日擔任入口指揮官的消防總隊目胡偉傑作供指，當晚7時許現場情況變得緊張，長官調派煙帽隊進行特別任務，他在約20分鐘後才知道有同事在火場內失蹤，並於約35分鐘後得知尋回殉職同事張耀升。

胡偉傑指，火災發生當日（2016年6月21日）中午，他接到上司黃振業指示到淘大工業村協助處理一場三級火警。胡與黃約在12時20分到達現場，並依從署理高級消防區長翁錦雄的指示，接手2樓入口指揮站的工作，管理從3樓正門進出救火的消防員，包括記錄他們的出入時間、檢查他們有否穿戴正確保護衣物及指派領隊等。入口指揮站配有一個黑板，記錄每位進入火場的消防員的個人資料、氣樽存量、預計最長工作時間，另有3個計時器，記錄每隊煙帽隊進入火場的時間。胡表示，他每次最多只可以派3隊煙帽隊入火場，每隊煙帽隊有2至4名消防員，另外要有後備煙帽隊在場預備。

胡表示由當日中午12時39分至晚上7時為止，他一共派了31隊次煙帽隊入火場，他記得5至6時情況較差，有火從3樓正門及側門噴出來。到晚上7時18分，現場情況變得緊張，位於3樓的翁在短時間內指派了多隊煙帽隊增援，並委託助理消防區長林有榮告訴他「你做好手上工作，直接pass畀我，我直接帶佢哋上3樓工作」。胡不清楚翁及林帶他們進行甚麼工作。直至7時40分，胡從助理消防區長趙錫坤口中得知有同事在火場內失蹤，現正啟動緊急搜救程序。至晚上8時15分，胡獲趙告知已找到張耀升，而胡肯定自己從沒指派張耀升到火場內工作。晚上9時05分，胡按上司指示撤離所有煙帽隊離開火場，救火行動轉移為截電及在大廈外圍升起鋼梯射水。

晚上11時30分左右，胡將張耀升使用過的氧氣樽及面罩等物品運送到自己所屬位於黃大仙消防局的九龍呼吸氣室，並由趙作初步檢查。胡解釋如遇消防員殉職，通常都會將涉事呼吸器帶去一個不受干擾的地方「望一望」，等警察到場後才會作仔細檢查。