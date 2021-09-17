3女涉紅磡掘磚堵路　遭喬裝警識破後被捕受審

前年10月初政府實施《禁蒙面法》後，全港多區都有示威衝動發生。其中3名女子涉嫌在紅磡民泰街一帶掘磚堵路，她們現否認非法集結罪，案件今天（17日）在九龍城裁判法院開審。當時喬裝到場的警署警長供稱，現場看見3名蒙面女子掘磚堵路，他一路尾隨她們，看見她們移去蒙面物品後，通知同事作出拘捕。聆訊下周一（20日）繼續。

3名被告為女學生凌嘉慧（18歲）、柯善雅（18歲）及報稱無業的何紫瑩（20歲），她們被控於 2019年10月7日在紅磡民兆街近民泰街與其他身份不詳的人參與非法集結。

警署警長盧卓康供稱，案發當晚8時，他喬裝到達黃埔花園聚寶坊。約45分鐘後，聚寶坊商場外已聚集近200至300人，有人用雜物堵塞馬路，有20至50名蒙面人在黃埔港鐵站A出口外破壞消防門，並拆下消防喉放水到地鐵站內。盧指他尾隨人群，其後看見100至200人在民泰街及德民街聚集，約10至20人在民泰街掘磚，再擲出紅磡道堵塞路面。

盧指他當時看見3名少女到場，兩人用「黑色嘢」蒙面，餘下一人則戴口罩，3人拾起磚頭及投向紅磡道馬路，歷時約10秒，每人投擲約1至2塊磚頭。盧稱一般示威者都是各自破壞，甚少有3個少女一起行動，故特別留意。盧指他尾隨3女去到德民街，3女再次拾磚堵路，其中一女身穿深色衣物，則走到路中心用索帶綁鐵馬，未幾警車到場，3女行去民泰街。盧稱他一路尾隨，看見3女移去蒙面物品，及披上另一件衣物。他待3女行出德民街時，通知上司及叫同事將她們拘捕。不過盧表示他沒有看見3女正式被捕一刻，僅看見同事帶走3女。