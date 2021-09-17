中秋前整頓市容　政府到三區提醒店家勿亂放貨物阻街

新冠肺炎疫情下店舖阻街問題擾民多時，《東方日報》為民請命，於上月尾及本月初報道指出阻街問題嚴重後，除了申訴專員隨後宣布主動調查政府對非法霸街阻街的規管，食物環境衞生署今日(17日)亦表示，聯同其他政府部門代表在中秋之前，連日在荃灣區、九龍城區和觀塘區整頓市容；提醒店舖負責人和其他持份者切勿擺放貨物或物品在公眾地方或馬路，避免阻礙行人或車輛流動，否則食環署和香港警務處會採取行動清除有關貨物或物品。

食環署今日指出，近年觀察所得，部分店舖經營者為求方便，違法把送抵店舖的貨物擺放在路旁甚至馬路，非法擴大經營範圍。此舉不僅非法佔用公眾地方，同時阻塞通道，危害道路使用者安全；既招致公眾投訴，又引起社會關注。

該署在上述3區的多個當眼位置展示橫額，並聯同相關地區民政事務處和香港警務處代表與當區區議員向店舖負責人派發通告，提醒他們切勿非法擴展營業範圍，將貨物和物品放置在公眾地方，否則可被檢控，亦須承擔因清除行動而引致的損失。

食環署續指，為更有效處理有關店舖非法擴經營範圍和阻塞通道問題，除加強檢控違例者外，該署將與警方在本月底至下月初於上述3區展開試驗計劃，警方會運用其清除阻礙物的法定權力，而食環署會安排清除放置在馬路或公共地方的阻礙物(包括貨物)。在兩個部門共同合作下，期望新執法策略能有效處理店舖違例擴展營業範圍所產生的問題。