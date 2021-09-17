3區花燈照萬家　本地藝術品吸客　學生製作不遑多讓

為迎接中秋佳節，康文署今天(17日)傍晚6時半開始至下周三(22日)，在3個公園設置中秋燈飾供市民欣賞。其中維園興發街入口外，開場前已有約70名市民排隊輪候，不乏一家老少排隊。有職員安排市民在進場前掃描「安心出行」二維碼及量度體溫，沒有「安心出行」則可「填紙仔」代替，登記訪者的姓名、聯絡電話、到訪日期及時間。

市民一進場已紛紛拿起手機拍照，其中由本地紮作藝術家許嘉雄創作的迴旋木馬燈飾，吸引數十名市民駐足觀賞。有人更攜帶專業攝影設備希望捕捉最美畫面。維園的六個足球場亦設置了其他燈飾，包括由中小學生製作的花燈，以及紅鶴、大象、相思鳥和雙子兔燈飾。

除了維園外，沙田公園和天水圍公園同樣有花燈展出，而文化中心露天廣場亦設以《月球另一面》為主題的光影藝術裝置。現場職員表示，會場可同時容納約9,000名觀賞者。而觀賞者在公園內須佩戴口罩、保持1.5米社交距離，以及避免4人以上群組聚集。

大會將以先到先得方式進場，並按情況實施人流管制措施，及提醒市民應遵從工作人員和警方指示，為免人多擠迫，亦可選擇在中秋節正日以外日子前往觀賞。