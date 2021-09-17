警黃大仙冚屋邨賭檔　拘4男6塘邊鶴同遭票控

黃大仙警區特別職務隊人員，今日(17日)下午約4時在彩雲(二)邨進行打擊非法賭博行動，共拘捕4名本地男子，年齡介乎63至77歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。此外，該4名被捕人及另外6名旁觀的4男2女(71歲至82歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（《規例》），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警員檢獲一批證物，包括一副撲克牌及小量賭款。所有被捕人現正被扣留調查。

警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為。根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。