警銅鑼灣搗破製毒工場　拘2男女檢75萬元貨

檢獲製毒有關器具及一個有殘餘懷疑毒品的煮食煲。

西九龍總區重案組根據線報及深入調查，於今日(17日)凌晨1時突擊搜查銅鑼灣利園山道一單位，懷疑單位遭販毒集團用作製造、分銷及包裝毒品。

警員於單位外截查一名形迹可疑男子，並在他身上檢獲26克懷疑霹靂可卡因，其後於單位內發現另一名女子，並搜出約100克懷疑霹靂可卡因、約500克懷疑可卡因粉末，約10萬元現金及懷疑毒品包裝工具，包括電子磅、可再封膠袋、製毒有關器具及一個有殘餘懷疑毒品的煮食煲。初步調查顯示，案中檢獲的毒品市值約75萬元，相信用作供應西九龍區娛樂場所使用。

警員經調查後，以涉嫌販運危險藥物及製造危險藥物，拘捕該名姓鄭(25歲)男子及姓何(23歲)女子，他們現正被扣留調查。行動仍在進行中，警方不排除將來有更多人被捕。

警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，製毒屬非常嚴重的刑事罪行，一經定罪可被判處終身監禁及罰款最高500萬港元。此外，販毒亦屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。