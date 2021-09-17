貨運價格急升19倍　環球供應鏈不穩　外國進口食品最受影響

新冠肺炎疫情下環球供應鏈不穩，甚至與港人移民潮亦不無關係。近期貨運價格居高不下，本港目前出口貨櫃「一櫃難求」，有業界人士表示，由於疫情下許多國家都停工或在家工作，導致貨櫃到海外後無人卸貨，無法回港，其中外國進口食品價格最受影響。而貨櫃價格由2019年淡季只需1,000美元(約7,700港元)運至歐美國家，現時卻已大升至2萬美元(約15萬港元)1個貨櫃，香港貨運物流業協會主席劉浩然甚至形容「現時市場已再無分淡季旺季」。

劉浩然指出，雖然由去年至現在船運並未有所中斷，但由2020年到現在運費升幅逾7至8倍，當中包括港人最愛的麥當勞薯餅、水果等進口食品，均深受影響。他相信此情況直至下年第一季都不會有所改變，因現在「貨櫃去了外國，回不來香港」，至於在港貨櫃價格亦由2019年淡季1,000美元1個，升至現時2萬美元1個，急升19倍。

劉又稱近期的港人移民潮也有一定程度屬相互影響，移民寄件至海外價格大升，原因是移民寄送貨物至海外導致更多貨櫃運至外國，但貨櫃卻因碼頭無人工作卸貨等關係，而無法開船回來，基於鮮少有貨櫃回港，令貨櫃價格被搶高，故移民寄貨價格再次上升。

至於本港與內地運輸方面，環球海港運輸業總工會主席蘇栢燦指出，本港與內地的陸路供應鏈問題陸續浮現，由於跨境運輸的防疫限制多，招聘司機難度增加，貨運公司亦要加價以招募人手，變相使成本上升，但他稱，貨品價格暫時未有極大影響。