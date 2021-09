涉違伊朗制裁令　美制裁7間香港公司

美國財政部海外資產控制辦公室周五(17日)以違反伊朗制裁令為由,宣布制裁多間企業及多名人士,包括7間在香港註冊的公司及2名中國公民。上述企業及人士禁止與美國人交易,除非獲得特別豁免。

被制裁的企業分別是大名額有限公司、披思埃香港有限公司、BLACK DROP INTL CO., LIMITED、 CHINA 49 GROUP CO., LIMITED、 TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED、VICTORY SOMO GROUP HK LIMITED、YUMMY BE CHARM TRADING HK LIMITED。中國公民顏素炫(Yan Su Xuan)及Song Jin亦同遭制裁,被指與一名協助伊朗革命衞隊聖城旅洗黑錢的伊朗男子有關。顏素炫更涉嫌協助購買美國製造的軍民兩用產品,並出口至伊朗。

美國財政部指,上述企業及人士透過區域金融系統清洗黑錢、操作貨幣兌換、交易黃金及電子產品,為黎巴嫩真主黨及聖城旅帶來利益。真主黨及聖城旅得以透過這些網絡產生的收入資助恐怖主義活動,導致黎巴嫩及地區局勢不穩。