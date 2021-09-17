20個指明地方納強檢　包括12間爆上呼吸道感染學校

政府今(17日)就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處12個指明地方的人士接受檢測，包括9間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強檢名單。

因應1宗由海外地區抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的輸入個案，當中涉及L452R變異病毒株，患者曾到過的3個指明地方被納入強制檢測公告，當局指即使已經完成新冠疫苗接種的人士，亦須接受強制檢測。指明地方涉及：在8月25日至9月17日期間曾身處半山區地利根德里12號譽皇居、在8月25日至31日期間曾身處環球貿易廣場15樓1506A室Schindler Management AsiaPacific，及尖沙咀圓方2樓2103-05 號鋪Obihiro Hageten，須於9月19日或之前接受檢測。

因應曾於香港逗留的非本地確診個案，有5個指明地方亦被納入強制檢測公告。指明地方涉及：在8月8日至9月17日期間曾身處半山區列提頓道7號、在8月8日至19日期間曾身處中環建業榮基中心18樓BTIG Hong Kong Limited、在8月14日上午8時至下午1時期間曾身處香大潭大潭道28號The American Club、在8月14日下午2時至下午7時期間曾身處灣仔月街1-3 號地下B鋪 Brass Spoon，及在8月19日下午3時至下午8時期間曾身處機場一號客運大樓5樓5T150號舖 Wolfgang Puck Kitchen ，須於9月19日或之前接受檢測。

至於爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的幼稚園方面，任何在9月4日至17日期間曾身處，包括：新界屯門景峰徑2號景峰花園第1及2座地下美樂中英文幼稚園/幼兒園（景峰花園分校）、新界屯門山景邨第一期社區會堂側仁濟醫院山景幼稚園/幼兒中心、香港半山區般咸道光景臺3至6號G及LG層聖嘉勒小學(幼稚園部)、香港仔田灣邨田健樓地下1至10室東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園、新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第7座平台1樓基督教宣 道會茵怡幼稚園、新界屯門友愛邨愛暉樓地下仁濟醫院友愛幼稚園/幼兒中心、九龍馬頭涌福祥街3號香港培道小學(幼稚園)、新界西貢將軍澳常寧路第37區天主教聖安德肋幼稚園、新界元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園(裕豐大廈)、新界荃灣海濱花園平台C(第9至12座)P層幼稚園香港靈糧堂荃灣幼稚園，及九龍又一村石竹路2A號九龍禮賢學校(幼稚園部)；均需須於9月21日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

小學方面，在9月4日至17日期間於香港新界北區打鼓嶺週田村打鼓嶺嶺英公立學校就讀一年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師；均需須於9月19日或之前接受檢測。