Dr.東：學校恢復面授課堂　患過度活躍症兒童求診增

受到新冠肺炎疫情影響，本港學童停課多月，導致不少患有專注力不足/過度活躍症（ADHD）的學生更難被識別。有精神科專科醫生表示，此症患者會有專注力不足等病徵，近期本港學校恢復面授課，學童有較多機會與他人接觸，容易被發現患病，求診數字有回升。醫生建議，家長可及早教導患病學童自行管理，並避免以責罵形式教導，以免出現反效果。

ADHD患者的腦部活動與一般兒童有異，尤其在大腦前額葉區和小腦等多個重要區域，令患者的專注力、行為與情緒的控制、安排及組織能力受到影響，無論在學習、做事或遊戲，亦難以持久專注，無法依照指示完成指派的工作。精神科專科醫生黃汝明表示，此症主要與腦神經系統的遺傳有關，但母親懷孕期間吸煙或酗酒，亦會增加嬰兒患病機會。

黃續指，新冠肺炎疫情下，不少學校停課，學童留家時間大增，較容易與家長出現困獸鬥等情況，即使兒童出現行為問題，家長亦可能誤以為孩子一時任性，或自己教導無方等，未能察覺到有求診需要，延誤治療時間。她指，近日接獲的ADHD患者求診數量回升，相信與學校復課有關，因孩子有較多機會與他人接觸，容易被發現持續出現ADHD病徵。

另外，ADHD患者因腦神經需要，普遍需要「郁動」及戶外活動，有助穩定病徵，亦有不少求診的家長反映孩子運動後，「好似發洩咗啲精力咁」。目前雖沒有藥物可根治此症，但人類腦部可發展至20多歲，意味着ADHD患者的腦部發育成熟前，病情「每年都可以有啲進步」，部分甚至會自行痊愈。

她又提到，現時醫學界亦有研究認為，腦神經或可透過訓練加快發展，認為家長應及早教導孩子自行管理，以建立規律而正常的生活作息習慣，從外部協助他們內化社會規條。不過，她指，由於ADHD主要與遺傳有關，不少家長耐性較差，大多「講幾次唔聽就鬧」，但此舉或造成反效果，形成報復心態，「愈鬧愈曳」，建議家長溫柔地作提示，若孩子不聽從，可相隔一段時間再作提示，避免以責罵形式教導。