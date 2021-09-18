黃大仙酒樓黑幫犯禁聚餐　O記掃場拘負責人票控123客

警方O記根據線報及經深入調查後，昨日(17日)晚上8時30分，聯同機動部隊警員，突擊搜查黃大仙杏林街一間酒樓，懷疑有三合會社團成員在上址聚餐，違反《預防及控制疾病規例》的相關限制。

警方經初步調查後，拘捕該酒樓一名49歲男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。場內123名男子則涉嫌違反《預防及控制疾病規例》下的相關限制，警員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警員亦發現多輛私家車於上址一帶違例泊車，共發出了23張定額罰款通知書，並拖走7輛造成嚴重阻塞的車輛。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。