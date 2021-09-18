東方日報A1：供應鏈大兜亂　糧食短缺乍現

新冠疫情導致航運業大擠塞，全球供應鏈大兜亂，不少貨品來港成本急增。繼國際快餐集團麥當勞的香港公司早前宣布，因國際運輸問題暫停供應脆香雞翼後，近日「斷供」隱憂進一步擴展至鮮奶，多間超市及便利店均出現維記、雀巢牛奶公司等品牌的鮮牛奶供應不足。有網民苦撲維記鮮牛奶兩周仍落空，維記在網上就事件致歉。有入口商透露，各國因疫情失控採取封城措施，影響碼頭運作及航運業，加上出入境檢疫、檢測致運輸周期延長，大大影響遠洋航運，若產品屬單一供應點及只有小量商家入口，或因船期延誤致貨物延期抵港，現時已有部分貨品短暫斷供，若情況持續，恐大缺貨隨時來襲。

有網民表示，維記、雀巢牛奶公司等品牌的全脂鮮奶已缺貨逾兩周，除全脂盒裝奶外，連樽裝奶亦缺貨，並透露超市已開始「配給」供貨，每天清晨僅返貨一至兩盒家庭裝鮮奶，以致不少家庭主婦要在凍櫃前守候，或轉買其他非本地牌子的牛奶。

有網民因「買唔到奶」，憤而到維記牛奶網上專頁留言，鬧爆全港「一（鮮）奶難求」，反問維記「鮮牛奶已缺貨幾星期，係產品問題定係生產線問題？」並指「最少兩個星期都無銀蓋樽裝奶」。東網記者昨日到全港多區超市及便利店觀察，包括銅鑼灣、美孚及慈雲山等，其中慈雲山中心有超市貨架僅有最後3盒的雀巢全脂牛奶，維記全脂奶則無影；附近竹園道的OK便利店亦不見維記全脂奶；雀巢牛奶公司全脂奶亦僅餘小量；銅鑼灣及美孚多間超市及便利店的鮮牛奶價錢牌上插有缺貨標示，貨架上的維記牛奶只剩脫脂高鈣牛奶，至於雀巢牛奶公司的鮮牛奶存貨亦只餘下小量。

維記牛奶發言人在社交網站回覆時，承認維記鮮牛奶近日短暫供應不足，導致缺貨，該公司正努力處理，以確保顧客可盡快享用到其鮮牛奶產品；雀巢牛奶公司則指，雀巢香港一直按照一貫供應水平，維持穩定供應。因應最近市場對鮮牛奶產品的需求上升，雀巢香港正努力配合，以盡力滿足市場需求。

鮮牛奶價格方面，雖目前未有見明顯加價，但根據消費者委員會的「網上價格一覽通」網站發現，維記236毫升盒裝鮮牛奶在過去的30日內曾出現價格不穩情況，上月中最高價賣11.6元，較最低價8.5元，價格波動達36%。

759阿信屋發言人張先生預料，供應不足全因全球船期不穩所致，疫情下令不少港口及工廠停運，全球供應鏈不穩定，曾經有貨運延誤達8個星期才送到，波及到貨品供應亦不穩：「要不就是無貨，要不就兩倍貨到！」

糧油入口商通泰行負責人李豐年解釋，自從疫情大流行，已出現船期不穩情況，不同貨品反覆出現暫時斷供情況。今次鮮奶供應不穩定，估計與牛奶屬較單一貨源，供應商亦只有3至5間，預料鮮牛奶一旦斷貨，全港大缺貨情況隨時湧現。而貨品斷供問題，估計來自歐美等遠洋航運點的貨品更甚，預料未來本港一些單一供應的遠航商品會陸續出現同樣情況，但呼籲市民不用過於憂心加價，因商家們多數會自己預定充足儲備，若某一款商品缺貨，則會以一款替代品補充，減低加價風險。

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