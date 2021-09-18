警方突擊巡查灣仔餐飲場所　14客無掃「安心出行」遭罰款

灣仔警區反三合會行動組，灣仔警區特別職務隊及灣仔分區牌照組聯同機動部隊，昨日(17日)晚上於區內展開代號「松塔」及「五角」的反罪惡行動，突擊巡查區內多間餐飲場所，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，發現於開平道、恩平道及駱克道4間餐飲場所內的9男5女(20至57歲)，未有按照法例規定在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章）。警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，警員巡邏期間，在霎東街時發現一男子未有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），遂向該人士發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人及客人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。