為少數族裔婦女而設的跑步班　「畀機會佢哋知係可以嘅」

印裔居港的Amrita（左一）參加了為少數族裔婦女而設的跑步班，非常享受活動的氣氛。

入夜後的公園變得熱鬧，不少人都在工作後到來跑步，其中包括一班女士，而Nicole就是其中一分子。熱愛跑步與行山的Nicole本身成立專門舉辦體育活動的公司，與友人閒談間發現本地少數族裔婦女少運動的機會，因此在社創基金的協助下，開展了一個專門教少數族裔女性跑步的活動，當中也有本地女士一起參與，希望參加者可以學跑之餘，也可以互相結交成朋友。

「你有無諗過少數族裔嘅人都好想跑步，但好多人覺得幫佢哋就係幫生活上嘅需要，無諗過跑步係可以幫到佢哋。」Nicole認為要做到少數族裔融入社會，人與人之間的連繫很重要。

Nicole說，本身自己對少數族裔的群體不太認識，請教朋友後知道每一區都有很多少數族裔的人士，活動就先後在深水埗、元朗及石硤尾進行，希望讓區內的婦女在自己熟悉的地方做運動。

有印度裔血統的Amrita是參加者之一。她數年前來港讀大學，現時留在本地工作，雖然不乏本地朋友，但卻很少機會跟他們一起做運動。Amrita坦言見到很多人跑步，也試過自己跑，但不知道正確的跑步技巧，因此失去了動力。

Amrita表示非常享受活動的氣氛，如跑完後所有人都會為自己歡呼並一起擊掌慶祝，認為這投正面的動力，加上有教練正確的指導真的幫助到自己繼續運動，令自己繼續參加這活動。

Nicole坦言在籌備活動的時候，曾打算以教導少數族裔婦女跑步技巧作為目標，但後來發現她們的體能真的相對不太好，身形上都是不太健康，才感覺到在少數族裔文化與宗教下，她們都面對很多大家都想像不了的限制。

Amrita補充說，很多活動像跑步與運動，很多時都不是少數族裔婦女的首選。很多婦女在結婚前，都會傾向以運動或自己的身材為優先，但婚後情況就折然不同，因為她們要優先考慮的東西不同了，她們要先想自己的丈夫與他的父母，幾年後可能又有子女，結果就令那些媽媽與妻子很難以運動作為活動的首選。

在這情況下，Nicole與教練相討後決定將活動內容調節得容易一點，希望令一班少數族裔婦女可以先建立自己，從而開放心靈去認識本地的婦女，「最緊要係開心。」她安排兩名少數族裔婦女與一名本地女士在活動中拍檔，希望可以增加雙方的交流。

Amrita認為活動的措施令自己感到舒適，在全女班的情況下，既有華人也有少數族裔女士，令自己有家的感覺，同時也交到朋友。她指見到不少少數族裔家庭，因這活動更加支持家中的婦女運動，認活動毫無疑問帶來改變。

活動由5月開始至今約有80名少數族裔婦女及40名本地女士人次參與。Amrita指香港有很多少數族裔人士，認為時間可以令計劃接觸更多少數族裔去看它的真正成效，坦言現階段成效非常有限。

Nicole希望活動對少數族裔婦女而言是個起步點，「即是畀佢哋一個機會知道，係可以嘅。」她認為辦這活動最大的得着，是讓少數族裔婦女可以參與，而更重要的是見到她們開心，「你見佢好開心咁走，下次好開心咁出現，原來我哋已經做咗呢件咁正嘅事。」

未來她希望將活動拓展至少數族裔家庭，「婦女係其中一個切入點，其實佢點解可以出嚟玩到活動，都要佢屋企人覺得可以先得，有無可能接觸到佢成個家庭呢？即係透過運動接觸佢嘅小朋友、可以接觸佢嘅另一半，等佢嘅家庭透過運動、跑步可以有唔同嘅睇法。」