青年接種1劑復必泰仍有保護作用　劉澤星：正研打科興安全性及成效

本港青少年接種由內地及德國合研的復必泰疫苗後心肌炎個案大增，截至上星期，12至17歲青少年中有37人患心肌炎，當中30人是接種了第2針才出現徵狀，衞生防護中心轄下科學委員會日前建議只須接種一劑。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在電台節目中表示，科學委員會認為，第2針可能增加青少年患心肌炎的機會，患病數字似乎亦高於背景發病率，故建議12至17歲青少年，只打1針復必泰，英國及挪威亦有類似安排。

劉澤星指出，本港12至19歲群組，至少已有65%的人接種了最少一劑復必泰，覆蓋率不錯。有家長及青少年反映，希望可接種科興疫苗，科學委員會正積極向內地、智利、印尼及柬埔寨等國家索取數據，稍後會開會討論青少年接種科興的安全性及成效。

另外，醫管局的疫苗過敏安全門診，輪候情況已得到紓緩，有望本月內完成處理所有輪候個案，劉澤星稱，98%以上有過敏歷史的人士，都適宜接種新冠疫苗；但曾經因為敏感，而有即時生命危險，例如服食了某種藥物或食物之後，要立即入院接受治療，就未必適合接種。