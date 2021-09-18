傳中央晤本港發展商促解港樓荒　陳茂波指港府會多管齊下覓地

外媒近日引述消息稱，內地官員在閉門會議上要求一些有影響力的本港地產商，協助解決香港房屋短缺問題。財政司司長陳茂波今早(18日)出席電台節目時，被問及相關情況會否影響香港自由市場的聲譽，他承認高樓價仍困擾社會，港府會一如以往，多管齊下尋找土地，處理房屋問題。

陳茂波表示，本港房地產在過去一段時間是香港的深層次問題，高樓價困擾社會，特區政府全力以赴，增加土地供應。除此之外，政府與私人之間的合作亦是重要項目，例如土地共享計劃有數個申請，合共提供1.9萬個單位，7成屬於公營房屋。

他說，當局會一如以往，多管齊下尋找土地，期望與整個社會同心同德，一同處理房屋問題。外媒周五(17日)報道，據3家香港主要發展商及一名熟悉談判情況的港府顧問指出，內地官員今年在好幾場閉門會議上，要求香港有影響力的地產商運用資源和影響力，支持北京的利益，並協助化解恐致社會不穩的房屋供應短缺問題。報道更引述一名接近內地官員的消息人士稱，「遊戲規則已經改變」，中央不會再容許「壟斷行為」。