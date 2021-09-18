數碼港郵政局每日交易量僅150宗　下月17日起關閉

數碼港郵政局因每日交易量低，且不獲業主續約，將於10月17日關閉。香港郵政將另設街頭郵箱及自助郵務中心，並備有「智郵寄」及「智郵站」。如須使用郵政服務，居民及上班人士便要前往薄扶林郵政局和華富郵政局。

據南區區議會文件，郵政署早前接獲數碼港郵政局業主通知，其租約於本年10月31日屆滿後將不獲續租，並要求該局搬遷往位於數碼廣場3樓的指定舖位，但搬遷及重置費用一般涉及數百萬元。

同時，數碼港郵政局屬區內小型郵政局，2020/21年度的每日平均交易量只有150宗，規模遠低同規模小型郵政局的交易量超過30%。該局約80%交易為投寄郵件、領取郵件及購買郵票，而繳付帳單則佔逾10%。

鑑於該局服務範圍與區內薄扶林郵政局和華富郵政局重疊，香港郵政決定於2021年10月17日關閉數碼港郵政局，並在數碼港3座A區辦公大樓地下設置「自助郵務中心」，運作時間為每日朝7晚11，另外也會在大樓外加設一個郵箱，兩個新設施的距離數碼港郵政局約1分鐘路程。

如須使用郵政服務，居民可選擇前往薄扶林郵政局和華富郵政局。至於繳付帳單，居民可選擇於其他郵政局、鄰近便利店或其他網上平台處理。香港郵政相信新設的「自助郵務中心」，加上區內郵政設施，足以應付居民對郵政服務需求。