每日搶竹篙灣外傭檢疫名額　市民轟折磨　羅致光認衰稱不理想

竹篙灣檢疫中心每日僅開放50個外傭檢疫名額供登記，導致大批外傭僱主及中介即使動員所有人，亦搶房失敗，炮轟當局措施造成極大精神壓力；勞工及福利局其後火速跪低，宣布明日（19日）起暫停接受預約，以作檢視。勞工及福利局局長羅致光今（18日）表示，明白市民因「搶房」出現的失落感及壓力均相當大，同意外界斥之為折磨，承認流程處理不太理想，故先暫停有關安排；又指目前至少與2間酒店洽談，研究是否適合作檢疫用途。

羅致光在電台節目指出，目前未能準確知悉仍有多少外傭等候來港，估計是數以千計；而每日僅開放50個名額，成功率低，若每日如是，將令市民壓力很大，又稱「想像自己係佢哋（預約人士）都發噩夢」。他稱，當局計劃在檢疫中心下周一（20日）開放後，再檢視預約至入住整個流程安排。

對於外界要求增加檢疫房間數量，他指，由上月30日至本月7日期間，200名到港菲傭中，確診率高達7%，認為如果容許每日數百名外傭來港，或會啟動航班溶斷機制，令僱主大失預算，「欲速則不達」。他又指，目前正與兩間酒店洽談，除價格及使用率，當局亦會考慮該酒店的通風系統等是否符合檢疫要求。