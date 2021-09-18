血庫存量低　紅十字會鼓勵市民中秋假期踴躍捐血

本港血庫存量正處於低水平，血液供應漸趨緊張。香港紅十字會輸血服務中心（中心）今日（18日）呼籲市民，在中秋佳節及十．一假期前往踴躍捐血救人，大部分捐血站在公眾假期照常開放，為答謝熱心市民支持，中心為捐血者準備了時令水果，凡於即日起至本月22日，於捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈南水梨或沙田柚一個，共慶中秋。

臨近中秋節，重型地中海貧血症（重型地貧）患者馮斯燕到醫院接受輸血治療。斯燕於一歲時確診重型地貧，因為身體未能製造血紅蛋白，需要定期接受輸血。她感激恒常捐血的熱心人士，形容這個善舉對病人非常重要，現時她每隔5周就需要輸2至3包紅血球，十分多謝捐血者，認爲是他們的無私付出，才令她的生命得以延續，令她一次又一次可以在中秋節與家人親友團聚。

中心發言人表示，血庫存量正處於低水平，血液供應漸趨緊張，必須盡快補充以免影響醫院臨床輸血治療，呼籲市民在中秋佳節及國慶假期前踴躍捐血救人，亦可登記加入骨髓捐贈者資料庫，為病友送上團圓的祝福。。

年齡凡介乎16至66歲（符合特定條件人士可捐血至76歲），體重達41千克或以上的健康人士均可加入捐血者的行列。市民可致電各捐血站或透過手機應用程式「HK Blood」www5.ha.org.hk/rcbts/mobile-app預約捐血，減少等候時間，避免人群聚集。