九巴中秋夜加密服務班次　開辦特別線送市民歸家

中秋佳節將至，九巴表示將在中秋節當日9月21日及翌日9月22日，加強約 70 條巴士路線服務，包括調整服務時間及加密班次，並開辦兩條特別線，來往黃石碼頭及鑽石山站，以及來往金鐘站(東)及寶達。

九巴將於中秋節開辦路線96R，來往，及於9月22日凌晨開辦深宵線N601，來往金鐘站(東)及寶達。96R將於下午5時30分至6時30分提供服務，從鑽石山開出，途徑彩虹、牛池灣村、西貢碼頭、北潭涌、麥理浩夫人渡假村、黃石碼頭，全程車費20.3港元。N601則於22日凌晨12時15分及12時30分從金鐘站(東)開出，途徑灣仔、銅鑼灣、東區海底隧道、觀塘、秀茂坪、寶達，全程車費17.9港元。

此外，從中環港澳碼頭開出，往粉嶺聯和墟的深宵線N373，將於9月22日凌晨12時、12時30分、12時50分的班次，加停史釗域道、杜老誌道、灣仔消防局、百德新街、維多利亞公園、興發街及景隆街的巴士站。

另外，房屋署及康文署呼籲市民切勿煲蠟，切勿拋擲熒光棒或其他物品到樹上，或放孔明燈，違者可被罰款或監禁。