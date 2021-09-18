選委會選舉重大任務　警方部署5000至6000警力

警務處處長蕭澤頤表示，明天(19日)的選舉委員會選舉日是重大任務，已有充足部署及充分監察，並至少部署5000至6000警力，於票站及高危地方做高姿態巡邏。如有任何可疑人士破壞選舉，將會果斷執法，並留意網上會否有線報，期望選舉可在公平公正的環境下進行，他又呼籲若市民知道有任何人企圖干擾，應通知警方。

消息稱，所有總區應變大隊，以及總部應變大隊都會出動，而反恐特勤隊及鐵路應變部隊都會作高姿態巡邏。

至於近日警方拘捕支聯會人士，蕭澤頤稱曾去信支聯會要求清除相關網頁資料，惟支聯會卻把警方去信內容公開，但警方信件屬國安法內容不應公開，此舉可能違法，將有法必依，違法必究。

對於近日職工盟及支聯會等團體被批評或要解散，蕭認為若涉及違法行為，「佢哋自己心中有數，我哋一定會去搵佢」。該些團體不可以自圓其說、自我催眠，如拒絕遞交資料，並「公然出來做抗爭show」，會更快將他們拘捕。他指該些團體拒交資料，應是因為知道自己若交資料後可被檢控更加嚴重的罪行。

至於市民自發悼念六四是否有違國安法，蕭稱對於遊行集會示威，他會尊重市民的自由，但任何遊行集會申請，警方需作獨立風險評估有關國家安全、公共安全、個人安危等方面。有鑑於早前有人借助和平集會為名製造暴亂、借機違法，警方需先評估再作出遊行批准，加上現時疫情下，健康亦是一個重要因素，以評定可否遊行。

此外，有關近日記者協會被批評，蕭強調專業記者值得尊重，但需要留意專業團體能否保持專業。雖然記協早前否認相關指控，惟蕭指對於「有無誤會，相信大家眼睛是雪亮的」，他批評記協以政治凌駕專業，對於某些傳媒受到欺負襲擊時「選擇性失聰」。