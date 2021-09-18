劉知名全運會空手道個人形摘銅　李嘉維自由搏擊銅牌賽飲恨

香港空手道代表劉知名，今日（18日）在陝西全運男子個人形，以套拳「一百零八」取得24.82分，以0.7分之差擊敗廣東代表楊康威，摘下銅牌。

32歲的劉知名，是東京奧運女子個人形銅牌得主劉慕裳的胞兄，兩人原以「兄妹檔」出戰全運，可惜後者因大腿傷患退賽。劉知名在首輪第一組「打頭陣」，以「八步連」取得總分23.4分，當中技術能力有16.38分，運動能力有7.02分，以小組第3晉級次輪。

次輪分成兩組，每組首名晉級決賽，次名跌落銅牌賽。劉知名演繹了「北谷屋良公相君」，獲得22.74分，僅次於廣東的母世科（23.4分），排行小組第2，與決賽緣慳一面。相隔半日，他在銅牌賽面對廣東的楊康威，以「一百零八」取得24.82分，以0.7分之差擊敗對手，為港隊贏下今屆全運第4面獎牌！

劉知名賽後提到，他自2019年起未曾踏足賽場，加上去年初十字韌帶斷裂，休養了足足半年，故這面獎牌意義重大。他又指，在奧運後感受到市民對運動員的支持，故一直期待代表香港出戰全運。

另一港將、33歲的李嘉維則與男子自由搏擊75公斤以下級獎牌擦身而過。首次出戰全運的他，在首輪以2：0擊敗覃炳桂，但次輪不慎撞到膝蓋，觸發韌帶傷患，以0：1不敵孫紹杰，跌落復活賽。他把握機會，以1：0力壓陳錦超，成功「復活」，可惜未能在銅牌賽再下一城。面對高璇儀，他被判3次進攻犯規，最終在雙方均未得分的情況下，被判落敗。