李家超冀完善選舉制度　為港奠定良政善治基礎

選舉委員會界別分組一般選舉將於明日(19日)舉行，政務司司長李家超今日(18日)發表網誌，指選委會是完善選舉制度的核心要素，亦是完善選舉制度下的首場選舉，港府對此高度重視。為確保選舉在公平、公正和廉潔情況下進行已做了大量工作。今次選舉並引入新措施，包括電子派票、關愛隊等，務求令投票過程更順暢及更受保障。

李又提到，今屆選委會的組成界別將由4個增至5個，人數亦會由1,200人擴大至1,500人，增加其廣泛代表性和均衡參與，包括增設中小企業界、基層社團、同鄉社團等界別，亦增加了全國性團體代表，有利於在選委會中強化國家元素，即將誕生的選委會亦獲賦予新的職能，包括選出40名立法會議員，以及提名立法會選舉的候選人，確保獲提名的都是愛國者，突破了以往某些團體、某些界別的利益局限性，選委會增多不同界別的人才，有利於香港未來發展，更好保障社會整體利益。

回歸以來，從反對《基本法》第23條立法、反國民教育、非法佔中、旺角暴動，以至2019年「黑暴」，李批評反動力量利用過往選舉制度的漏洞，勾結外部勢力，甘心做外國代理人，企圖癱瘓立法會，阻撓政府施政，刻意阻礙「一國兩制」成功，刻意製造香港和內地矛盾，挑戰中央權威，衝擊「一國兩制」底線，破壞國家和香港利益，更要「攬炒」香港，要香港和他們跳崖，墜入深淵。完善選舉制度，有助把以前的亂象和政治紛擾消除，讓立法會回歸理性，重塑良政善治的新格局。

官媒亦發表文章，指明日舉行的選委會界別分組一般選舉，是香港新選舉制度正式落地後舉行的首場重要選舉，標誌著落實「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」，是鐵的底線，絕不容許觸碰。只有嚴守「反中亂港者出局」的底線，確保香港的管治權掌握在愛國愛港者手中，香港才有可能完成由治及興的轉變，實現「良政善治」。