政治漫畫抹黑少年警訊　警方表達不滿後作者黃照達致歉

警方昨日(17日)去信浸會大學視覺藝術院助理教授黃照達，指他同日在《明報》刊登6格漫畫，內容提及學生在討論課外活動時，其中一名學生指假新聞是從少年警訊朋友圈傳出來，警方對其無理指控表達強烈不滿，要求澄清。黃照達今(18日)「跪低」，認為點名少年警訊有欠公道，為此表示歉意。

黃照達表示，自己繪畫政治漫畫十多年，首次收到警方投訴；又認為政治漫畫本身是諷刺時弊，是次作品是為回應近日保安局局長鄧炳強對記協的指控，特別提到校園記者，故以學校為背景。以往作品不會提及全名，有較多暗示，是次在作品點名提及少年警訊，亦有欠公道，對此表示歉意，他一直很尊敬少年警訊。

黃又稱，作品純粹希望以校園的情景，「校園記者」和「少年警訊」的身份來代表雙方，以諷刺手法帶出彼此的矛盾，無意貶損少年警訊。

警方昨對相關漫畫的無理指控表達強烈不滿和關注，已去信黃照達，要求他澄清，以正視聽。少年警訊計劃自1974年成立以來，一直致力提升青少年的守法意識、正向價值觀及社會責任感，為社會培育青年領袖、滅罪夥伴。對於黃借用報章平台，無故作出毫無事實根據的指控，抹黑、詆毀少年警訊會員，警方深感遺憾。