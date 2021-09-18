竹篙灣中心將開放予外傭檢疫　鄧炳強親身到訪為前線同事打氣

政府下周一（20日）開放大嶼山竹篙灣檢疫中心共800個單位，供已接種新冠疫苗的來港外傭檢疫。保安局局長鄧炳強今日（18日）上午到訪竹篙灣檢疫中心，為駐守檢疫中心的前線同事打氣。他與民眾安全服務隊處長羅仁禮，和民眾安全服務處總參事方耀堂一同巡視檢疫中心內指揮中心，聽取工作人員的介紹。

除了巡視指揮中心外，鄧炳強亦巡視了竹篙灣檢疫中心內，即將開放予抵港外籍家庭傭工的指定檢疫設施，及了解設施的籌備工作，期間不忘勉勵工作人員的努力，肯定他們的辛勞，及為他們打氣。現時一眾工作人員正密鑼緊鼓地為有關安排作最後檢視，確保一切準備就緒。

自檢疫中心運作以來，保安局轄下民安隊、醫療輔助隊、警務處和消防處一直派員駐守，協助衞生署管理及營運香港抗疫工作中其中一個最重要的防疫設施。

竹篙灣檢疫中心開放的800個單位，預約在本周二（14日）已爆滿。政府開放予外傭檢疫的地點包括竹篙灣檢疫中心第一期及第二期，予由孟加拉、印度、印尼、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國及阿拉伯聯合酋長國已完成疫苗接種的抵港外傭。每個單位每晚收取480港元（包括三餐膳食及所有費用）。