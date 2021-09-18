今增5宗輸入個案　患者均曾接種新冠疫苗

新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布，本港今日(18日)新增5宗輸入病例，均被驗出帶有L452R變種病毒，患者分別自美國、菲律賓及印度抵港，另有2人自卡塔爾入境，所有患者已接種新冠疫苗。本地個案方面，由於無錄得源頭不明個案，衞生防護中心將不召開疫情記者會。截至現時，本港累計確診個案12,158宗，另有少於5宗初步確診個案。

新增個案中，有2宗在機場禁區內的臨時樣本採集中心發現確診，涉及1名43歲女外傭(個案編號：12160)及34歲女子(個案編號：12161)；前者在9月16日乘PR300航機由菲律賓到港，曾於4月7日及28日在港接種兩劑由內地及德國合研的復必泰疫苗；後者在9月16日乘QR818航機由卡㙮爾到港，曾於7月17日及8月14日在印度接種由當地生產的Covishield疫苗。

餘下3宗個案，均在抵港後入住檢疫酒店隔離期間發現染疫，包括1名29歲女(個案編號：12159)，在9月11日乘CX851航機由美國到港，及後入住中環蘭桂坊酒店@九如坊隔離，她曾於6月24日及8月17日在美國接種復必泰；1名18歲男(個案編號：12162)，在9月13日乘QR818航機由卡㙮爾到港，及後入住北角華美達盛景酒店隔離，他曾於6月16日及7月31日在哈薩克接種由俄羅斯研發的衞星五號；1名18歲女(個案編號：12163)，在9月14日乘AI1314航機由印度到港，及後入住九龍城富豪東方酒店隔離，她曾於6月12日及7月17日在印度接種Covishield疫苗。

衞生防護中心指，過去14天，即由9月4日至17日累計報告40宗個案，全屬輸入個案。中心亦提醒，曾在指明地區：半山區地利根德里12號譽皇居，及半山區列堤頓道7號，須於明日(19日)遵從強制檢測公告進行檢測。