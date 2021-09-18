車Cam直擊：粉嶺P牌私家車撞單車　女子被推10米昏迷

粉嶺發生嚴重車禍，今午(18日)3時許，一名男子駕駛掛P牌的私家車，沿馬會道往上水方向行駛，至粉嶺裁判法院對開時，意外撞到一名踩單車的姓楊(23歲)女子，楊被撞致飛彈上私家車的車頭擋風玻璃，再連人帶單車推前約10米後停下。楊女倒地昏迷不醒，多名途人見狀報警。

有「車Cam」拍下意外一刻，片中顯示女子被撞後發出巨響，她與單車一齊倒落地，人車一併向前碌，單車撞及路邊一輛客貨車，女子則打個轉躺臥巴士站，肇事私家車再衝前約3米停下。司機落車察看女子傷勢，有男途人見狀上前了解，有人則代為報案。由於肇事私家車停在兩條行車線中間阻礙交通，司機遂將其倒後停於左線。熱心市民也紛紛幫手，有人打傘替傷者遮擋陽光，另有人指揮交通，以防其他司機不為意，引發另一宗車禍。

救護員接報到場，將女子送北區醫院搶救。警方派員到場，現場所見，私家車車頭玻璃碎裂，留下一個大洞，車頭嚴重損毀，泵把飛脫，地上留下女事主的一對鞋及血漬。男司機於現場協助警方調查後亦報稱不適，由救護車送院治理，意外原因有待調查。