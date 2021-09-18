公廁設計比賽結果出爐　「管水母」組裝合成建築法奪冠

公廁的衞生情況一向為人詬病。為推廣正確使用公廁和收集具創意的構思以建造公廁，食物環境衞生署和建築署合辦「廁世代PT 2.0．公廁設計比賽」，並於建造業零碳天地舉行頒獎禮，合共頒發21個獎項，表揚傑出的設計者。

公廁設計比賽設有公開組及專業組，分別收到50份及61份參賽計劃書。參賽者需分別設計3間不同規模及處於不同環境的公廁，包括在郊區為行山人士使用的小型公廁、靠近綠化地帶及公共交通交匯處的中型公廁，以及於海濱長廊與康樂設施相鄰，預計非常受家庭用家歡迎的公廁。

評審團在公開組選出3個名次獎項、3個嘉許獎及5個入圍獎。而專業組則設有兩輪比賽，評審委員在首輪比賽選出4組優勝作品及6個嘉許獎，而4組優勝作品的參賽者在參加「請廁教：香港公廁再發現」的設計思維工作坊後，再提交詳細設計方案以供第2輪評審。最後，評審委員從第2輪評審中選出4個獎項的名次。

專業組第一名團隊的《城市驛站》設計，外牆採用大量弧線，呈現波浪形線條，並配以反光牆身，顛覆了傳統公廁的形象。另外，公廁內部寬闊，用上木色設計，並配以半露天設計，大幅引入天然光，顯得更加環保。評審團讚賞以「管水母」為靈感的組裝合成建築法設計意念創新，外觀設計亦能按場地環境而改變，適合不同地點採用。

所有參賽作品將於下月1日起為期10日，在中環愛丁堡廣場3號展城館3樓多功能廳展出。