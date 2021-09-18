選委會選舉明日舉行　首用電子派票

選舉委員會界別分組一般選舉於明日(19日)舉行，5個一般投票站及1個設於警署的專用投票站將由上午9時至下午6時，開放給有競逐界別分組近5000名已登記投票人投票，共412名候選人將競逐13個界別分組的364個席位。

5個一般點票站分別在香港會議展覽中心、九龍公園體育館、雅麗珊社區中心、屯門大會堂及沙田大會堂，而長沙灣警署被指定為專用投票站。其中會展被指定為中央點票站，將會用以點算所有投票站的選票，當局委託承辦商更新及提升一套核實選票及自動點票系統，使用光學標記閱讀系統自動點票，車公廟體育館則被指定為後備中央點票站。

是次選舉亦會推出新措施，優化投票人或獲授權代表輪候領取選票的安排。投票站將會設立特別隊伍「關愛隊」，供年滿70歲或以上長者、孕婦及因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士輪候。另外，本次選舉亦會採用電子派票和點票，票站內工作人員會使用平板電腦掃描投票人成獲授權代表的身份證，然後發出選票。有關投票人或獲授權代表，可在發票過程中以平板電腦看到其姓名、部分身份證號碼和獲發的選票種類。