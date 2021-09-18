政Whats噏：抗體衰減　政界人士難逃第三針　

今年年初，一眾政府高官、行政會議成員以及立法會議員為響應「谷針」，率先做「敢死隊」試打新冠疫苗。之不過，近日議員葉劉淑儀突然自爆，話發現身體已經冇抗體，於是毅然做「白老鼠」，參與醫療中心接種第3劑疫苗嘅臨床研究。當初話接種疫苗可有效抵禦新冠肺炎病毒，誰知依家距離2月接種首劑疫苗，只係過咗七個月，抗體已經跌到落谷底，睇嚟一班政界人士都逃唔過打第3針嘅命運啦。

議員張國鈞尋日(17日)應醫療中心邀請，加碼打第3針，佢提到接種後身體有啲疲累，不過翌日嘅身體狀況已經正常番晒。張國鈞話都知道接種疫苗後，抗體水平係會隨住時日慢慢下降。不過打第3針加強劑嘅效果如何，專家一直都欠缺相關數據，所以希望藉住參與今次試驗計劃，為社會應否廣泛接種第3針提供參考數據。張國鈞提到今次研究數據包括接種相同種類嘅疫苗以及溝針嘅結果，佢就選擇繼續接種由內地研發嘅滅活疫苗喇。

議員田北辰(田二少)係另一批接種疫苗嘅政界人士，佢喺今年3月前往北京開兩會時，就接種由內地研發嘅滅活疫苗。結果去到近日，佢都發現自己幾乎冇晒抗體，尋日決定鼓起勇氣參與臨床研究打第3針。雖然今次揀嘅疫苗並非上次嘅牌子，但同樣都係滅活疫苗，認為前後兩種疫苗屬一種技術，溝針風險相對較低喎。

田二少話打完針當日好夜先至就寢，瞓得4個半鐘就赴約打波，但幸好身體並無出現不良反應。對於疫苗產生嘅抗體只能捱半年，佢就話預咗，所以到咁上下時間就要補針，情況就好似每年都打流感針咁囉。田二少話接種第3針後若果安然無恙，體內抗體又再次上升，咁就更加有說服力，要求政府安排已接種2劑疫苗嘅市民補打加強劑啦。

至於葉劉淑儀比起上述兩位，更早1日接種第3針，佢喺今日(18日)交代身體情況，話完成接種當日係有啲疲倦，之後聽從醫生建議飲多啲水，連日嚟都睡眠充足，身體並冇出現異常，仲可以去半山散步，仲行咗成6公里添。