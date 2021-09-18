網上兜售仿製槍及戰略物資　將軍澳一家4口同被捕

警方早前收到情報，顯示有人在網上兜售受管制的戰略物資和違禁武器，經深入調查後，今日(18日)展開行動，搜查將軍澳區一單位和觀塘區一個迷你倉儲物櫃，檢獲仿製槍械、伸縮棍、防毒面具和濾罐等物品，以涉嫌「管有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」、「無牌輸出或輸入戰略物資」等罪拘捕2男2女(14至46歲)，包括一名18歲浸會大學男生，4人正被扣查。

有組織罪案及三合會調查科警司陳昕表示，被捕人士為一家人，包括一對報任健康服務助理和廚師的父母，以及尚為學生的子女。根據初步調查顯示，他們曾在網上進行涉案物品交易，當中部分物品是從海外購入，但暫時未確定有無出口，警方已檢取他們的手機及電腦，嘗試找尋交易紀錄，以揪出牽涉相關買賣的人士。

另外，涉案槍械交由軍械法證科作初步評估後，相信部分的發射動能可能超過2焦耳，如經進一步檢查，證實符合視為真槍的條件，被捕人士或再涉及更嚴重的無牌管有火器罪名。而今次事件相信與明日(19日)舉行的選委會選舉無關，但警方現階段不排除任何可能性。

陳昕補充，警方留意到相關物品曾在過去2年暴力示威中廣泛使用，加上早前發生的孤狼式襲警案，故此非常關注相關暴力活動是否有死灰復燃迹象，將深入追查案件有無同黨在逃、相關物品是否曾在過往非法活動使用、以及其將來用途，強調警方會繼續加強情報搜集，防止類似事件再發生。