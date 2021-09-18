政Whats噏：交代活動資料　陶君行嘆「倒瀉籮蟹」

社運人士、華人民主書院董事陶君行今晚(18日)喺社交網站發文，話要記番7年嚟嘅活動紀錄，有如「倒瀉籮蟹」。佢講嘅應該係因應日前警方國安處引用《港區國安法實施細則》，要求華人民主書院提交過去活動記錄等資料。之不過，陶話自己讀過forensic accounting(法務會計)，否則的話就真係唔知點搞喇。

陶君行話，叫佢記返7年來嘅活動紀錄，如日期、時間、地點、開支明細等等，同埋又問佢同不同組織開過乜嘢會，傾過咩，再加上要回答與不同組織既所有交易以及金錢往來，真係好難應付。佢話莫講7年，就算最近7日同邊個人見過面？傾過同做過乜嘢？到底邊個畀錢？同埋用咗啲錢去邊？都唔係好記得啦！況且同華人民主書院相關嘅人士好多都鳥獸散，目前就只有早前已宣布退出，依家正在服刑嘅何俊仁，同埋佢仍然留喺香港，即係話，佢走唔甩！堅係「倒瀉籮蟹」囉!

陶又指一生人最忙係呢個月，但幸好自己過去幾年讀過下forensic accounting，又接過幾單生意自己親手做。否則的話，真係唔知點搞！