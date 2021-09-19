東方日報A1：港珠澳橋底快艇密如蟻　海路走私中秋搶錢

中港兩地在疫情下有限度通關，昔日以「螞蟻搬家」形式、經陸路口岸走私貨物到內地的情況更是絕迹，惟中秋將至，有走私集團利用俗稱「海上螞蟻」的走私快艇，停泊在港珠澳大橋橋墩下，當有「柯打」時，便會立即駛往附近海面的躉船或漁船取貨，包括貴價海鮮食材及高價電器等，以「密密送」方式高速駛向內地落貨，現時每日有多達數十艘懷疑走私艇停泊在該橋墩一帶，海關及水警全天候24小時加強巡邏，破獲多宗海路走私案，今年首8個月檢獲的貨物市值逼近去年全年，高達4.8億元。

疫情下，行走港珠澳大橋的車輛疏疏落落，反之，在大橋下穿梭海面的船隻卻往來如鯽，形成強烈對比。據了解，這些並非一般船隻，而是「海上螞蟻」，它們成為走私生力軍，並攻佔香港西面水域。

據了解，走私集團首先會利用如大型貨倉的躉船或漁船載貨駛至機場、屯門及沙洲對開一帶海域，然後安排走私快艇到躉船取貨，快艇取貨後高速飛馳至內地。由於風險及成本較高，走私貨品改以貴價貨為主，包括花旗參、電子產品、凍肉及化妝品等。有大嶼山居民透露，近半年走私情況更為嚴重，在大澳海濱長廊及碼頭一帶，近午夜時間就會有非村民的車輛進入，形迹可疑，一個月最少有2、3次。

走私快艇日間則懷疑停泊在大澳對出及港珠澳大橋橋墩，數目多達數十艘，部分裝上4部摩打，有部分船隻沒有標示號碼，有關注海洋組織拍攝到的片段顯示，近10艘沒有載貨的快艇在海面上風馳電掣，時速估計高達40海里，當快艇取貨後，便會高速穿梭，險象環生。

議員何俊賢稱，該水域向來有走私活動，近年更見猖獗，一般持遊樂艇牌照的船隻摩打上限只有15匹馬力，質疑這些快艇裝上4部摩打，馬力達200至300匹，促盡快成立跨部門小組應對。

海關發言人回應指，受疫情影響，陸路運輸嚴重受阻，不法分子放棄以往以陸路運輸為主的走私模式，改以海路走私各類貨物回內地，去年相關案件數目按年升12%，緝獲貨物價值更上升逾兩倍，今年首8個月的案件數目，亦已達到去年全年總數的八成﹙見表﹚。海關稱會密切留意有關走私趨勢，並針對海上走私黑點進行監察，以24小時海上巡邏及與境內外執法部門合作等方法，打擊不同類型的走私活動。

警方表示，水警西分區今年首7個月共進行了261次反走私行動，檢獲走私貨物重達226公噸，較去年全年的64公噸，上升逾兩倍半，水警西分區會繼續致力打擊在該水域內發生的非法活動，並積極協助其他部門採取執法行動，亦會與內地部門保持聯絡交換情報。

海上走私活動亦破壞棲息於大嶼山西北水域的中華白海豚生態，海豚更有可能遭到船隻的螺旋槳擊中致死。香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，留意到自去年開始，本港水域出現的海豚數目呈下跌趨勢，擔心走私活動會加劇情況，特別是快艇集體高速行駛，噪音會騷擾到海豚的正常生活。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑指，走私活動對生態造成影響，過往亦曾發現不少受傷或擱淺海豚，原因可能受到走私快艇的螺旋槳擊中所致。漁護署發言人指，目前未有資料顯示走私船隻問題對中華白海豚造成影響，去年錄得11條中華白海豚擱淺，今年截至8月，共有5條。

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