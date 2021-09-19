車Cam直擊：客貨車溜後司機欲救無從　5消防員秒速救車

昨晚(18日)9時許，有網民在社交網站上載一條令人擊節讚賞的車Cam片段，該片段長約57秒，但無顯示拍攝日期及時間。至今日(19日)凌晨3時許，該片段已有近6.5萬人次觀看，逾1400名網民畀like。

根據片段所見，現場在葵涌梨木道63至71號一工廈對開，一輛客貨車停在停車場出入口外，一名女子推着載貨的手推車在車尾位置，準備將貨物搬上車，司機則落車協助，因上址路段為暗斜，疑司機未拉好手掣，導致客貨車緩慢溜後，幸當時軚盤扭向左方，客貨車溜後時向左剷上行人路，未有撞及後方車輛。剛巧一輛消防細搶駛經，車上5名消防員見狀隨即落車施救，幸客貨車撞向行人路鐵欄後停下，片段亦告結束。

據拍下車Cam片的片主在網上留言指：「嗰度係梨木道，當時我停喺上址去隔離買嘢，幾分鐘之後上車整理，大概1分鐘後差唔多搞掂時，眼尾就瞥見前面架手推車開始翻側，而前面架客貨車亦挨左溜緊後。」

「當時我判斷冇嘢截到架車，佢會撞埋嚟我左邊，我就下意識撻車望後鏡轉R波，當時我後面一個車位有架七人車，我就鬆手掣溜後少少然後扭右，同時睇住啱啱經過嘅消防細搶停車、第一時間有4名消防員跳落車幫手，未幾再有一名消防員落車協助。我見架車畀條欄杆頂住唔再郁，就停低拉手掣入返P波，過左幾秒，消防員亦示意問我有冇事，我就打OK手勢。」

片主又指：「佢哋見架車已經穩固、現場無人受傷、亦無其他危險之後，隨即收隊離開。因為條欄杆無撞爛、無人受傷、無財物損失，現場亦無人要求，就無人報警。雖然架車唔係消防直接整停，但佢哋警覺性好高、行動好迅速專業，見到唔對路就即刻停車幫手，完全發自內心救急扶危為市民服務，值得讚揚，我喺現場都有啲眼濕！」

數名網民看完片段後回應：「好似拍戲咁，整隊消防員反應好快，好合拍，真正team work ，專業，抵讚」、「反應超快，香港消防員真係好優秀」、「不愧為最受尊敬紀律部隊」、「又見到真英雄出現」、「多謝香港消防員非常感激專業」。

根據運輸署《道路使用者守則》，駕駛者在斜坡泊車時應注意拉緊手掣，並把駕駛盤扭向合適方向，因在處理訴訟時，法庭在衡量道路使用者是否犯錯，及其錯誤程度，或會把當事人不守相關守則考慮在內，從而判斷其法律責任。