4間互助幼兒中心完成重整　為3至6歲學童提供課餘託管服務

香港有不少雙職家庭，部分極需要幼兒照顧服務。勞工及福利局局長羅致光今（19日）表示，政府自2021至22年度起，分階段重整19間互助幼兒中心，通過增加社工和支援人員的人數，轉型為3至6歲以下學前兒童提供課餘託管服務，以加強對學前兒童的照顧服務；截至今年8月，已有4間中心完成重整。

羅致光在網誌指出，政府會因應社會時勢和價值觀的轉變，考慮性別平等、家庭及人力政策等，改善幼兒服務的質量。而現屆政府就幼兒服務發展，有4個策略方向，包括增加服務量、改善服務質素、減少支援服務的缺口、以及提升服務的可達性，例如提高幼兒中心的資助水平等。

羅又指，自己數年前、尚未加入政府時，曾探訪一間互助幼兒中心，該中心透過推廣社區居民發揮互助精神，協助解決幼兒照顧需要，但遇到不少困難，包括義工人手不穩定，欠缺人手而未能提供支援，導致使用率偏低。他指，政府去年4月完成探討在合適的福利設施內為3至6歲幼兒提供課餘託管服務，並分階段重整19間互助幼兒中心，通過增加社工和支援人員的人數，轉型為學前兒童提供託管服務。