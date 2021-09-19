元朗排水繞道截40%雨水防洪　開闢濕地促生態保育

元朗平原處於低窪地區，過去經常受到水浸威脅。發展局局長黃偉綸於網誌表示，為紓緩元朗市中心的水浸風險，渠務署2006年在元朗市以南完成修築長約3.8公里、闊20多米的元朗排水繞道，可以截取元朗集水區40%的雨水。這條人工河道也採用多項改良設計和工程技術，達致生態保育的作用。

渠務署工程師吳逸飛說，元朗排水繞道可以截取元朗集水區40%的雨水，不經市中心的明渠，直接流往錦田河，再排出海。在繞道下游尾段、與錦田河交匯處前，設有旱流抽水站和充氣堤壩，以控制排水繞道的水位，防止河水倒灌，而在暴雨情況下，充氣堤壩會自動排氣及塌下，讓上游洪水排到錦田河，減低水浸風險。

同時，繞道加入多個環保元素，例如水流會被引導經過不同流域，為動植物提供生長環境。繞道下游則採用了「混凝土草格」人工植草方法，營造植物的生長空間。署方又在下游開闢了面積達七公頃，相等於10個標準足球場的人工濕地。濕地內種有不同植物，為各種鳥類、兩棲動物、蝙蝠、蜻蜓等提供棲息地，促進生物多樣性。另外，繞道的旱流會先經過濕地內的蠔殼池、碎磚池和蘆葦圃，進行天然過濾及淨化，減少水內養份，以免紅潮出現。持續監察結果顯示，濕地內有超過130種植物生長，曾記錄到115種鳥類棲息。

吳續指，署方一直透過導賞活動推廣河道保育，其中元朗排水繞道和人工濕地的導賞項目頗受市民歡迎。渠務署亦設立全長5.5公里的「南生圍河流導賞徑 」，由元朗青山公路作起點，繞南生圍而行，走畢全程約需2小時，沿途設有資訊牌，介紹河道工程和生態知識。